İspanya'da çalışma saatlerini düzenleme tasarısı reddedildi

Meclis'te 170 evete karşı 178 hayır oyuyla reddedilen yasa tasarısına muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ile Katalonya için Birlik (Junts) partileri karşı çıktı.



Azınlık hükümetine normalde dışarıdan destek veren Junts, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerle bağlantılı bazı taleplerinde hükümet ile müzakerelerinden olumlu sonuç alamayınca karşı oy kullandı.



İspanya'da Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan azınlık sol koalisyon hükümeti, dışarıdan destek aldığı siyasi partilerden bu yıl ikinci kez darbe aldı.



Hükümet, 2025 devlet bütçesini de Meclisten geçirememişti.



Bu arada haftalık çalışma saatinin 40'tan 37,5 saate indirilmesini öngören yasa tasarısının mimarı ve koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı mensubu olan Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, pes etmeyeceklerini ve tasarıyı daha da geliştirerek, Bakanlar Kurulu'nda kabul ettikten sonra bir kez daha Meclis'e geri getireceklerini söyledi.



Çalışma saatlerini azaltmanın yanı sıra buna uymayan şirketlere çalışan başına 10 bin avroya kadar para cezası içeren düzenlemeler ekleyeceklerini kaydeden Diaz, "Sokakta kazanılan mağlubiyetler vardır. Bir oylama kaybedildi ama bunu kazanacağız çünkü artık geri dönüş yok." dedi.