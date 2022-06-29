İspanya'da enflasyon 37 yılın zirvesinde

İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde.



İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 10,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon 1985 yılından, çekirdek enflasyon da yüzde 5,5 ile Ağustos 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt fiyatlarında başlattığı yardımın (litre başına 20 sentlik indirim) etkisiyle nisanda düşüş gösteren enflasyon, mayısta yüzde 8,7'ye çıktıktan sonra yükselişini bu ay da sürdürdü.



Enflasyondaki yükselişin akaryakıt, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı, otel ve restoran fiyatlarındaki artışın da enflasyonun yükselmesinde etkili olduğu belirtildi.



İspanya Merkez Bankası, nisan ayında açıkladığı raporda, 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 7,5'e çıkarmıştı.



Sol koalisyon hükümeti, yüksek enflasyon ve ekonomik krize karşı özellikle yoksul kesimi korumak için geçen hafta 9 milyar euroluk yardım paketi açıklamıştı.



İspanya'da yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak önlemler kapsamında, akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirimin devam etmesi, işten çıkarma yasağına ek olarak yıllık geliri 14 bin euronun altında olanlar için aylık 200 euro yardım, primsiz emekliler ve dul maaşlarında yüzde 15'lik artış, toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'ye varan indirim yapılması ve elektrikte KDV oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi öngörülüyor.



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