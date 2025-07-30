İspanya'da enflasyon yükseldi

İspanya'nın yıllık tüketici fiyat enflasyonu, ön tahminlere göre Temmuz 2025'te Haziran ayındaki yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'ye yükseldi ve yüzde 2,6'lık piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti.



Bu, Şubat ayından bu yana en yüksek enflasyon oranına işaret ediyor ve Temmuz 2024'te kaydedilen düşüşün aksine, esas olarak elektrik fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.



Akaryakıt fiyatları da yükseliş baskısına katkıda bulunarak geçen yılın aynı ayına göre daha fazla arttı. Bu arada, gıda ve enerji gibi değişken bileşenleri hariç tutan çekirdek enflasyon, bir önceki ayki yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükselerek üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.