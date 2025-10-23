İspanya'da ticaret açığı arttı

İspanya, Ağustos 2025'te 5,98 milyar Euro'luk bir dış ticaret açığı bildirdi. Bu, bir önceki yılın aynı ayındaki 4,76 milyar Euro'dan Ocak ayından bu yana en büyük açık. İhracat, esas olarak enerji ürünleri (-%29,3); otomotiv ürünleri (-%21,8); kimyasal olmayan yarı mamuller (-%14,7) ve hammaddeler (-%15,3) sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle yıllık bazda %9,3 düşüşle dört yılın en düşük seviyesi olan 24,4 milyar avroya geriledi.



Kilit ortaklardan ihracat AB'ye (-%11,3), ABD'ye (-%30,5) ve Çin'e (-%19,9) düşerken, Birleşik Krallık'a (+%4,5) yükseldi. Bu arada, enerji ürünleri (-%16,5); kimyasal ürünler (-%11,2) alımlarındaki düşüş nedeniyle ithalat %4 düşüşle dört yılın en düşük seviyesi olan 30,3 milyar avroya geriledi. kimyasal olmayan yarı mamuller (-%10,3) ve tüketim malları (-%11,2).