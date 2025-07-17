İspanya'nın en zengin kadını... Servetine servet kattı

Inditex SA servetinin mirasçısı ve İspanya'nın en zengin kadını olan Sandra Ortega'nın aile ofisi, geçen yıl moda şirketindeki hisseleri sayesinde yüzde 71 kar artışı kaydetti.



Ortega'nın yatırım aracı Rosp Corunna, yıllık kazanç raporlarına göre 2024 yılında 300 milyon euro (348 milyon dolar) kar elde etti ve bu karın tamamı bu yıl yeniden yatırılacak. Rosp'un toplam varlık değeri yüzde 24,5 artışla 10,1 milyar euroya yükseldi.



Rosp, Ortega'nın Zara markasının sahibi Inditex'teki yüzde 5 hissesini elinde bulunduruyor ve yönetiyor. Bu hisse, şirketin yatırımlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Şirket ayrıca İspanyol ilaç şirketi PharmaMar SA'nın yüzde 5 hissesine ve başta gayrimenkul olmak üzere diğer yatırımlara da sahip.



Ortega ve kardeşi, on yıldan fazla bir süre önce, babaları Amancio Ortega ile birlikte Inditex'i kuran anneleri Rosalia Mera'nın ölümünden sonra Inditex'teki hisselerini miras aldılar. Ortega, şirketin yönetiminde yer almıyor.



Bu yılın başlarında Rosp, Telefonica SA'nın yerel genel merkezi de dahil olmak üzere Almanya'da iki binayı 150 milyon euroya satın aldı. Son yıllarda, Frankfurt ve Viyana'da gayrimenkuller ve Portekiz'in Troia kentinde lüks bir tatil köyü inşa etmek için arazi satın aldı.



Amancio Ortega'nın ikinci evliliğinden olan kızı Marta, 2022'den beri Inditex'in başkanlığını yürütüyor. Dünyanın en büyük halka açık giyim perakendecisi Inditex'in hisseleri geçen yıl yüzde 26 değer kazandı.