İSPARK otopark ücretlerine zam geldi

YÜZDE 18'E VARAN ZAM

İBB tarafından Haziran ayında meclise sunulan yüzde 60 ile 63'e kadar zam talebini içeren teklif Tarife Komisyonu'nda incelenmişti. Komisyon tarafından görüşülen teklif İBB meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen teklifle İSPARK ücret tarifelerine yüzde 18'e varan zam yapıldı.



Aralarında; Üsküdar, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer'in de bulunduğu 21 ilçede 1 saate kadar olan otopark ücreti 28 liradan 33 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde, 2 saate kadar olan otopark ücreti 36 liradan 42 liraya, 4 saate kadar olan ücret 40 liradan 47 liraya, 8 saate kadar olan ücret 56 liradan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücret 74 liradan 86 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 110 liradan 130 liraya ulaştı. Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücreti 23 liraya yükseltildi. Bu ilçelerde de, 2 saate kadar olan ücret 25 liradan 29 liraya, 4 saate kadar olan ücret 32 liradan 37 liraya, 8 saate kadar olan ücret 40 liradan 47 liraya, 12 saate kadar olan ücret 62 liradan 72 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 80 liradan 94 liraya yükseldi.



1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK



Yeni ücret tarifesi İSPARK'a ait kapalı katlı otopark, açık otopark ve yol kenarında yer alan otoparklarda geçerli olacak. İSPARK'ın yeni tarifesi 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.