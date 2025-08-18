İsrail ekonomisi küçüldü

Ön tahminlere göre, İsrail ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,5 daraldı ve bir önceki çeyrekteki yüzde 3,4'lük aşağı yönlü revize edilmiş büyümenin tersine döndü.



Bu, büyük ölçüde Haziran ortasında İsrail ile İran arasında yaşanan ve ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde aksatan 12 günlük savaştan kaynaklanan 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk ekonomik daralma oldu.



GSYİH'nin tüm önemli bileşenleri azaldı. Özel tüketim yüzde 4,1, kamu harcamaları yüzde 1 ve sabit sermaye oluşumu yüzde 12,3 düştü. Dış cephede, ihracat ve ithalat sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 3,5 düştü. Üç aylık bazda, İsrail ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldı. Temmuz ayında İsrail Merkez Bankası, 2025 GSYİH büyüme tahminini Nisan projeksiyonundaki yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşürdü.