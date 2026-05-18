İsrail ekonomisinde büyük çöküş

İsrail ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde aşağı yönlü revize edilen yüzde 2,9'luk büyümenin tersine, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,3 oranında daraldı. Bu, İran'la savaşın etkisiyle 2025'in ikinci çeyreğinden bu yana ekonomideki ilk daralma oldu. Tüketici harcamaları yüzde 4,7, kamu harcamaları yüzde 4,8 ve ihracat yüzde 3,7 oranında düştü. Buna karşılık, sabit yatırımlar yüzde 12,6 oranında arttı.

İsrail Merkez Bankası, geçen ay İran'la varılan ateşkesin devam edip etmemesine bağlı olarak, ekonominin bu yıl yüzde 3,8 oranında büyümesini bekliyor. Geçen yıl, ülkenin ekonomisi 2025'te yüzde 2,9 oranında büyümüş ve iki yıllık Gazze savaşında büyük çatışmaları sona erdiren Ekim ayındaki ateşkesin ardından 2026'da yüzde 5'in üzerinde bir büyüme ile toparlanması bekleniyordu.