İsrail piyasalara yük getirdi

BMI'dan Cedric Chehab, İsrail'in nükleer tesislere ve askeri personele yönelik saldırılarının Orta Doğu'daki gerilimde önemli bir tırmanmaya yol açabileceğini, bunun da ekonomiler ve küresel piyasalar üzerinde ağır bir yük oluşturabileceğini söyledi.



Chehab, Brent ham petrol fiyatlarındaki keskin artışın, küresel büyüme zaten yavaşlarken, muhtemelen daha yüksek enflasyon beklentilerine yol açacağını belirtti. Chehab "Bu da merkez bankalarının faiz oranlarını daha önce beklendiği kadar düşürmelerini sınırlayabilir. Bazıları daha uzun süre beklemede kalmayı tercih edebilir" dedi.



BMI'ın beklemede kalmasını beklediği Fed de dahil olmak üzere, önümüzdeki hafta bir dizi merkez bankası kararı alınacak.