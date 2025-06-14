İsrail'in hava savunma sistemi: Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır ?

NASIL ÇALIŞIYOR? Demir Kubbe, gelen roketleri radar sistemiyle izliyor ve yörüngesini stratejik bölgelerle nüfus alanlarını dikkate alarak değerlendiriyor. Tehdit oluşturan roketlere karşı sistem, “Tamir” adlı önleyici füzeleri devreye sokuyor. Ancak herhangi bir riske neden olmayacak, açık alanlara yönelen roketler için müdahale edilmiyor. İsrail Savunma Bakanlığı, sistemin zaman içinde birçok kez geliştirildiğini ve bugüne kadar sayısız roket saldırısının başarıyla engellendiğini belirtiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kubbe’nin başarısını yalnızca teknolojiye değil; bu sistemi çalıştıran askerler ve komuta birimlerinin koordinasyonuna da bağlıyor.

ÜRETİM MAALİYETİ 100 MİLYAR DOLAR



Sistemin ülke genelinde en az 10 bataryasının bulunduğu tahmin ediliyor. Her biri yaklaşık 60 mil karelik alanı savunmak üzere tasarlanan bataryalarda, üç ila dört fırlatıcı yer alıyor ve bu fırlatıcıların her biri 20’ye kadar Tamir füzesi taşıyabiliyor. ABD merkezli Stratejik Uluslararası Araştırmalar Merkezi’ne göre, tek bir bataryanın üretim maliyeti 100 milyon doları aşıyor.



Ancak tüm bu yüksek teknolojiye rağmen Demir Kubbe’nin zayıf yönleri de var. Özellikle yoğun füze atışlarının aynı anda farklı yönlerden yapılması halinde sistemin zorlanabileceği uyarısında bulunuluyor. ABD merkezli Avrupa Politika Analizi Merkezi’nin 2021 yılında yayımladığı bir raporda, böyle senaryolarda sistemin “doygunluk saldırılarına” karşı savunmasız kalabileceği değerlendirmesi yapıldı.