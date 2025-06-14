İsrail'in hava savunma sistemi: Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır ?
İsrail’in kısa menzilli füze tehditlerine karşı geliştirdiği Demir Kubbe sistemi, 2011’den bu yana ülke genelinde etkin şekilde kullanılıyor. Peki Demir Kubbe nedir, nasıl çalışır ?
İsrail’in hava savunmasında kritik rol oynayan Demir Kubbe (Iron Dome) kısa menzilli roket ve havan saldırılarına karşı geliştirilen mobil bir füze savunma sistemi.
2011 yılından bu yana tam kapasiteyle çalışan sistem, İsrail'e havadan gelebilecek tehditlere karşı korumak üzere tasarlandı.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Demir Kubbe, gelen roketleri radar sistemiyle izliyor ve yörüngesini stratejik bölgelerle nüfus alanlarını dikkate alarak değerlendiriyor. Tehdit oluşturan roketlere karşı sistem, “Tamir” adlı önleyici füzeleri devreye sokuyor. Ancak herhangi bir riske neden olmayacak, açık alanlara yönelen roketler için müdahale edilmiyor.
İsrail Savunma Bakanlığı, sistemin zaman içinde birçok kez geliştirildiğini ve bugüne kadar sayısız roket saldırısının başarıyla engellendiğini belirtiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Demir Kubbe’nin başarısını yalnızca teknolojiye değil; bu sistemi çalıştıran askerler ve komuta birimlerinin koordinasyonuna da bağlıyor.
ABD'NİN DESTEĞİ
ABD desteğiyle İsrailli devlet şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen sistemin finansmanında Washington’un önemli bir payı bulunuyor.
2011’den bu yana ABD Kongresi, İsrail’e Demir Kubbe bataryaları, ortak üretim maliyetleri ve bakım giderleri için milyarlarca dolarlık fon sağladı.
ÜRETİM MAALİYETİ 100 MİLYAR DOLAR
Sistemin ülke genelinde en az 10 bataryasının bulunduğu tahmin ediliyor. Her biri yaklaşık 60 mil karelik alanı savunmak üzere tasarlanan bataryalarda, üç ila dört fırlatıcı yer alıyor ve bu fırlatıcıların her biri 20’ye kadar Tamir füzesi taşıyabiliyor. ABD merkezli Stratejik Uluslararası Araştırmalar Merkezi’ne göre, tek bir bataryanın üretim maliyeti 100 milyon doları aşıyor.
Ancak tüm bu yüksek teknolojiye rağmen Demir Kubbe’nin zayıf yönleri de var. Özellikle yoğun füze atışlarının aynı anda farklı yönlerden yapılması halinde sistemin zorlanabileceği uyarısında bulunuluyor. ABD merkezli Avrupa Politika Analizi Merkezi’nin 2021 yılında yayımladığı bir raporda, böyle senaryolarda sistemin “doygunluk saldırılarına” karşı savunmasız kalabileceği değerlendirmesi yapıldı.
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