İşsizlik maaşı fonunda değişiklik. Devlet katkısı azaldı, işsizlik maaşı düşecek mi?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işsizlik ödeneği fonunda devletin payı yüzde 50 oranında azaldı. Devlet payı bundan sonraki süreçte yüzde 1 yerine yüzde 0,5 olarak yansıyacak.

İŞVEREN YÜZDE 2, İŞÇİ YÜZDE 1 ÖDÜYORDU

İşsizlik Sigortası Fonu'na işverenler yüzde 2, işçiler ise yüzde 1 oranında ödeme yapıyordu.

Devasa büyüklüğe ulaşan işsizlik fonuna böylece devletin katkısı azalmış oldu.

MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak ve aynen maaşlar yatmaya devam edecek.

FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 600 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

İşsizlik fonunun büyüklüğü 2025 yılında 600 milyar lirayı aşmıştı. Her işçi için işçi, işveren ve devlet fona ödeme yapıyor.

FONA GİREN PARA BÜYÜKLÜĞÜ AZALACAK

Bu yıl fona girecek devlet desteğinin azalması nedeniyle fonda birikecek tutarda da düşüş yaşanması bekleniyor.

MAYIS AYI İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Karar, Mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HAK EDİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurarak işsizlik ödeneği hak ediliyor.

NE KADAR SÜRE ÖDENİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.