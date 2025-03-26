İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla erkene çekildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.



Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek.



Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlar ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanlar ise PTT aracılığıyla alabilecek.

