İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı.
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla erkene çekildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 28 Mart’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Yarım çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu ödemeleri de aynı tarihte gerçekleştirilecek.
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlar ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayanlar ise PTT aracılığıyla alabilecek.
✅İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 26, 2025
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
🤝Sosyal devlet… pic.twitter.com/m41a9LZD5R
- Etiketler :
- Haberler -
- Maaş
- İşsizlik
- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan