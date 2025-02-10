İşsizlik oranı aralıkta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.



Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişiye geriledi.



İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ



İşgücü aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti.



İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda yüzde 36,6 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI ARTTI



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3'e yükseldi.



Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,1 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ DEĞİŞMEDİ



Haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralıkta değişmedi ve 42,9 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ AYNI KALDI



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da bir önceki aya göre değişmedi. Atıl işgücü oranı yüzde 28,2 olarak kaydedildi.