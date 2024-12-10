İşsizlik oranı ekimde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı, 0,1 puan artarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,9



İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu.



Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTTI



İşgücü katılım, ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye çıktı.



İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,7 olarak gerçekleşti.



GENÇ İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6'ya geriledi.



Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİNDE SINIRLI DEĞİŞİM



İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.



ATIL İŞGÜCÜNDE ARTIŞ



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 27,6 oldu.



Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

