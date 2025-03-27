İşsizlik oranı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.



Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.



İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ



İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişiye indi.



İstihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8'e geriledi.



Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.



GENÇLERDE İŞSİZLİK ARTTI



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.