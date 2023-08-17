İşsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 9,7'ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İşsiz sayısı önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi olarak belirlendi.

İSTİHDAM 31,5 MİLYONA ULAŞTI



İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.

İşgücü ikinci çeyrekte 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36 olarak belirlendi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18,3



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda ise yüzde 24,1 olarak tahmin edildi.

10 KİŞİDEN 6'SI HİZMET SEKTÖRÜNDE



İstihdam edilenlerin sayısı ikinci çeyrekte sanayi sektöründe 8 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 10 bin kişi, inşaat sektöründe 28 bin kişi, hizmet sektöründe 121 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,4 saat azalarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.