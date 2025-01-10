İşsizlik oranı kasımda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Kasım 2024'te ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.



İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ



İstihdam edilenlerin sayısı kasım ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin kişiye indi. İstihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 49,6'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIMDA GERİLEME



İşgücü katılım, aynı dönemde 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8'e indi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda ise yüzde 23 olarak tahmin edildi.