İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi

Türkiye'de üçüncü çeyrek işgücü istatistikleri açıklandı.



Buna göre temmuz-eylül döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre bu dönemde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.



İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6



İstihdam edilenlerin sayısı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu.



Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı yüzde 54,3 hesaplandı.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 16,8



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu.



Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.



İSTİHDAMIN YÜZDE 58'İ HİZMETTE



Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı.



İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

