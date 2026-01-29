İşsizlik rakamları açıklandı. İşsiz sayısında düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

2025 yılı Aralık ayında Türkiye'de işsizlik 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 olarak belirlendi.

İşsizlik oranı 2025'in kasım ayında 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçülmüştü.

İŞSİZ SAYISI 286 BİN KİŞİ AZALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.