İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.



Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM EDENLERİN SAYISI ARTTI

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine yükseldi.



Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.



Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ağustosta bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,6 puan yükselişle yüzde 54 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 olarak hesaplandı.



İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat oldu.



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

CEVDET YILMAZ: ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI İLERLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz işsizlik rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, işsizlik oranının, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ettiğini belitti.



Yılmaz "Ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranı; işgücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleşmiştir. Bununla beraber Ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır." dedi.



Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerlediklerini söyleyen Yılmaz "Sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bir yandan kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını desteklediklerini söyleyen Yılmaz diğer yandan da potansiyel işgücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ettiklerini belirtti.



Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti;

"Program dönemi sonu itibariyle işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8’in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, işgücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."