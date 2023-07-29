İşsizlik Sigortası Fonu kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 7409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Ekli Kararı'na göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen 'İşsizlik Sigortası Fonu', bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karar, 29 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi.