İşsizlik son çeyrekte yüzde 8,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ekim-aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı.



Türkiye'de işsizlik oranı 2024 yılının son çeyreğinde yüzde 8,6 oldu. İşsiz sayısı, dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.



İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6



Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67, iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI GERİLEDİ



İşgücü, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,2 olarak gerçekleşti.



İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.



GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 16,1'e geriledi.



Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak tahmin edildi.



ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, aynı dönemde 1,4 puanlık artış ile yüzde 28'e çıktı.



Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

