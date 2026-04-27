İstanbul Boğazı'nın en değerlisiydi iflas sürecine girdi

Geçtiğimiz yıl konkordato talep eden ve geçici olarak kabul edilen ancak mahkeme tarafından Kasım 2025'te konkordatonun reddedilmesiyle ortadan kalkan süreç yeniden başlıyor. Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. 18 Haziran 2025 tarihinde konkordato prosedürüne başvurmuş ve talep 27 Kasım 2025 tarihli karar ile reddedilmişti. Ancak Ticaret Mahkemesi Kalamos’un iflasına karar vermemişti.

Hukuk yetkilileri, alacaklı vekilinin “Konkordatonun reddi yetmez, ayrıca iflas kararı verilmeli” beyanında bulunup kararı temyiz ettiğini ve Yargıtay da talebi haklı bularak, “İflas şartları varsa iflas kararı verilsin talimatı” ile kararı bozduğuna dikkat çektiler. Yetkililer, “3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yaptığı, bu bozma kararı çerçevesinde usuli işlemleri ve Kalamos’un mali şartlarını incelemekten ibaret olup, konkordato istemi, bundan yaklaşık 15 ay öncesindeki bir tarihi yansıtmaktan başka bir önem taşımamaktadır” bilgisini verdiler.

İş insanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Unit Investments SA'nın altında bulunan Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Les Ottomans oteli için süreç bu yeni durum kapsamında yürütülecek.

Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. şirketi İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato için başvurmuştu.

Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile şirkete ilişkin olarak "Konkordato komiser heyetinin sunmuş olduğu rapor ve tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınmasına, bilirkişi heyetine raporu sunmaları için 60 gün süre verilmesine, bilirkişi heyetine iflas idaresi ve müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2026/100 Esas ve 2026/319 Karar sayılı 04/03/2026 tarihli ilamı ile işbu tensip zaptının konkordato talep eden vekiline tebliğine" karar verdi.

İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek.

Bunun için de mahkeme 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak.

OTEL GEÇİCİ OLARAK KAPALI

Otelin web sitesine girildiğinde konaklama, SPA ve restoran bölümlerinin kısa süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtiliyor. Bunun dışında davet ve etkinlikler için otelin hizmet verdiği belirtiliyor.