İstanbul Boğazı'nın en değerlisiydi konkordato istedi

Geçtiğimiz yıl konkordato talep eden ve geçici olarak kabul edilen ancak mahkeme tarafından Kasım 2025'te konkordatonun reddedilmesiyle ortadan kalkan süreç yeniden başlıyor.

İş insanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Unit Investments SA'nın altında bulunan Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Les Ottomans oteli için yeni konkordato başvurusu yapıldı.

Universal Luxembourg Group SA'nın sahibi olduğu Kalamos Turizm ve Ticaret A.Ş. şirketi İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato için başvurdu.

Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde düzenlenen tensip zaptı ile şirkete ilişkin olarak "Konkordato komiser heyetinin sunmuş olduğu rapor ve tüm dosya kapsamı incelenmek suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınmasına, bilirkişi heyetine raporu sunmaları için 60 gün süre verilmesine, bilirkişi heyetine iflas idaresi ve müflisin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yetkisi verilmesine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi'nin 2026/100 Esas ve 2026/319 Karar sayılı 04/03/2026 tarihli ilamı ile işbu tensip zaptının konkordato talep eden vekiline tebliğine" karar verdi.

İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek.

Bunun için de mahkeme 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak.

OTEL GEÇİCİ OLARAK KAPALI

Otelin web sitesine girildiğinde konaklama, SPA ve restoran bölümlerinin kısa süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtiliyor. Bunun dışında davet ve etkinlikler için otelin hizmet verdiği belirtiliyor.