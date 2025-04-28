İstanbul depreminin ilk bilançosu | 2 bin 187 konuttan DASK başvurusu

Deprem sonrası en yüksek hasar başvurusu 2 bin 62 adet konutla İstanbul’dan yapıldı.

Depremden etkilenen ilçeler bazında bakıldığında ise 531 hasar başvurusu ile ilk sırayı Esenyurt aldı.

Tekirdağ’dan 61 konuttan hasar başvurusu yapılırken, Kocaeli’den 28, Bursa’dan 28 konuttan hasar başvurusu yapıldı.

Marmara Bölgesi’nde 6.8 milyon konutun 4.3 milyonunun, İstanbul’da ise 4.1 milyon konutun 2.5 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Marmara’da sigortalılık oranı yüzde 64, İstanbul’da yüzde 62’ler seviyesinde.