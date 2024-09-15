İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin işletilmesinde süre uzatımı

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından yapılmasına devam edilecek.



Şirket, bu hususta 15 Haziran 2024'ten geçerli olmak üzere 14 Haziran 2043'e kadar yetkili kılındı.



