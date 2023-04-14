İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Bölgenin kalkınması adına, İstanbul'un finans merkezi olması adına burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız ki bu finans merkeziyle birlikte Ataşehir hem değerini daha da arttıracak hem buradaki aslında dönüşümleri daha da kolaylaştıracak adımları atmış olacağız. Niye? Çünkü burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte işte bölgenin cazibesi de artacak."



Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili yaşanan tüm sıkıntıları çözeceklerini, imarda problem gözükmediğini, imar planı çözümüne ilişkin her türlü iradeyi bugünden itibaren ortaya koyacaklarını dile getirdi.



Kentsel dönüşümü gerçekleştiren firmalarda bir problem çıkması durumunda Fikirtepe'de olduğu gibi bu mahallelerde de TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün projelere girebileceğini aktaran Kurum, vatandaşların gönlünün bu konuda rahat olmasını istedi.

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