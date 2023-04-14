İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Finansın kalbi İstanbul'da artık bir arada olacak. Yapımı başlayan İstanbul Finans Merkezi'nde sona yaklaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de kentsel dönüşüm konulu bir toplantıda konuştu.
Yeni ortaya konulan imar planı çerçevesinde Fikirtepe'de 15 bin konutluk projeye Bakanlık olarak girdiklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz. Orada da ayın 17'sinde ilk konutların anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Hemen dibinize Ataşehir'de, Ümraniye'de yapmış olduğumuz, projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz, bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına, üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da Fikirtepe ile aynı gün, ayın 17'sinde büyük bir coşkuyla yapacağız.
Bölgenin kalkınması adına, İstanbul'un finans merkezi olması adına burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız ki bu finans merkeziyle birlikte Ataşehir hem değerini daha da arttıracak hem buradaki aslında dönüşümleri daha da kolaylaştıracak adımları atmış olacağız. Niye? Çünkü burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte işte bölgenin cazibesi de artacak."
Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili yaşanan tüm sıkıntıları çözeceklerini, imarda problem gözükmediğini, imar planı çözümüne ilişkin her türlü iradeyi bugünden itibaren ortaya koyacaklarını dile getirdi.
Kentsel dönüşümü gerçekleştiren firmalarda bir problem çıkması durumunda Fikirtepe'de olduğu gibi bu mahallelerde de TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün projelere girebileceğini aktaran Kurum, vatandaşların gönlünün bu konuda rahat olmasını istedi.