İstanbul halinde patatesin kilosu 7 liraya düştü

Kışlık hasadı devam eden patatesler İstanbul'a ulaştırılıyor.

Patatesler Afyon, Sivas, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden İstanbul'a ulaştırılıyor. Soğanlar ise Adana, Antalya, Ankara ve Amasya gibi şehirlerden geliyor.

Eylül ayında fiyatları 12 liraya kadar ulaşan patatesin fiyatı 7 liraya kadar geriledi. Soğan fiyatları ise 6 liradan başlıyor.

Patates ve soğanın İstanbul'daki çeşitli bölgelerinde bulunan hallere sevkiyatları sürüyor. Her bir hale ortalama 10 kamyon patates geliyor.

"SEVKİYATLAR SIKINTISIZ SÜRÜYOR"

Hal esnafı Abdullah Dalcı, bu sene mahsüllerin bol olduğunu söyleyerek şunlar kaydetti:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Halde patates 7-8 lira, soğan da 6-7 liradan satılıyor. Afyon, Nevşehir, Niğde gibi şehirlerden geliyor. Soğanda Amasya, Ankara gibi şehirlerden geliyor. Sevkiyatlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Halimize günde 7-8 kamyon patates geliyor. 4-5 kamyonda soğan sevkiyatı oluyor. Bu sene patateste aşırı derecede bol, soğanda patates kadar bol olmasa da rakamlar yüksek. Patates geçen ay 10-12 lira civarındaydı."



"GÜNDE ORTALAMA 10 KAMYON PATATES GELİYOR



Bir diğer hal esnafı Cihan Sivritepe, patatesin bu sene bol ve bereketli olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Sevkiyatlarımız sürüyor. Patates fiyatları da düştü. Hale günde 10-15 kamyon gelebiliyor. Patates fiyatları geçen hafta 10 liraydı şu anda 7-8 liraya kadar geriledi. Soğanda 6-7 liradan satılıyor. Fiyatların düşmesi bolluğa dayanıyor. Patateslerimiz Nevşehir, Sivas, Kayseri, Tokat gibi şehirlerden geliyor. Soğanda Adana ve Antalya taraflarından geliyor. Bu bolluğun devam edeceğini düşünüyorum, bu sene çok bereketli."