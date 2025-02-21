İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te üretilecek 350 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu.

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Arşiv

Başkanı , Halk Ekmek'teki fiyatını 15 lira olarak açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, hesabındaki duyuruyu "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor." ifadeleriyle yaptı.

2025 ramazan pidesi fiyatları belli oldu

2025 ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Haberi Görüntüle

İmamoğlu, 350 gramlık ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 15 liraya satılacağını açıkladı.

fiyatları Halk Ekmek'te geçen sene 10 liraydı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...