İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te üretilecek 350 gram ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'teki pide fiyatını 15 lira olarak açıkladı.
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabındaki duyuruyu "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor." ifadeleriyle yaptı.
İmamoğlu, 350 gramlık ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 15 liraya satılacağını açıkladı.
Pide fiyatları Halk Ekmek'te geçen sene 10 liraydı.
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