İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
13.02.2026 12:05
Anadolu Ajansı
Ramazan ayına bir hafta kaldı.
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) ramazan pidesi fiyatları belli oldu.
İstanbul'da vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları geçen günlerde belli olmuştu.
İstanbul'da 250 gramlık ramazan pidesi 25 liradan satılacak.
HALK EKMEK'TE PİDE NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) de pide fiyatını açıkladı.
350 gram ramazan pidesini 22,5 TL'den satışa sunulacak.