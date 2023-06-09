İstanbul Havalimanı 1-7 Haziran'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nda zirvede yer aldı.



Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.



İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.



Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.

