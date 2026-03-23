İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 271 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 251 uçuşla Londra Heathrow, bin 230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.