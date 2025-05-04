İstanbul Havalimanı nisan ayını zirvede tamamladı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) nisan ayına ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.



Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 529 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.



İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 432 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 393 uçuşla Londra Heathrow, bin 377 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve bin 347 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.