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İstanbul Havalimanı, yolcu trafiği artışında Avrupa birincisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında yolcu trafiği artışında Avrupa birincisi olduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanı, yolcu trafiği artışında Avrupa birincisi

, yolcu trafiği artışında Avrupa birincisi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre; İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 artış ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu" ifadelerini kullandı.

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