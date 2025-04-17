İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist dönemi
İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları uygulaması bugün itibarıyla başlıyor. Uygulamayı Avrupa'da hayata geçiren ilk ülke Türkiye oldu.
İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemi başlıyor. Sistemle İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek. ABD'de üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanırken, Avrupa'da uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye oldu.
İstanbul Havalimanı 3'lü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın Türkiye'nin sınırlarını aşan vizyonunu kanatlandırdığını söyledi.
Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılığının en üst ligine yükseldiğini dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, üçlü bağımsız pist operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını söyledi.
Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda bulunan İstanbul Havalimanı'nda 17 Mart-23 Mart döneminde günlük ortalama bin 326 uçuş gerçekleşti.
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