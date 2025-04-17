İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Üç uçak aynı anda havalandı

İstanbul Havalimanı 'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemi başladı. Havalimanından Türk Hava Yolları'na ait üç uçak aynı alanda havalandı Böylece ABD'de uygulanan üçlü bağımsız pist operasyonunu Avrupa'da hayata geçiren ilk ülke Türkiye oldu. Yeni sistemle artık İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın Türkiye'nin sınırlarını aşan vizyonunu kanatlandırdığını söyledi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılığının en üst ligine yükseldiğini dile getirdi.



Bakan Uraloğlu, üçlü bağımsız pist operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını söyledi.

Projenin yapım aşamasına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "2022 yılının son çeyreğinde projenin temellerini attık. Her aşaması titiz planlamayla hayata geçti. Eşzamanlı 3'lü pist operasyonlarının ülkemizde uygulanabilir hale gelmesi için kapsamlı bir emniyet analizi çalışmasını başlattık. Çalışmalar Aralık 2024'te tamamlandı. Simülasyon ortamında test edilmesi için 27 Ocak'ta başlatılan gerçek zamanlı simülasyon 15 Nisan'da tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda bulunan İstanbul Havalimanı'nda 17 Mart-23 Mart döneminde günlük ortalama bin 326 uçuş gerçekleşti.