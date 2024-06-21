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İstanbul "kanatsız" kaldı

Bayram tatilinin son zamanlarında piknik yapmak isteyen İstanbullular beyaz et bulmakta zorlandı. Kurban Bayramı'nda kesimin olmaması da üstüne eklenince megakent kanatsız kaldı. Uzmanlar sevkiyatın yakında başlayacağını duyurdu.

İstanbul "kanatsız" kaldı

Dana eti zamlanınca tüketiciler beyaz ete yöneldi. Ancak bayram tatilinde mesire alanlarına mangala giden tatilciler kanat bulmakta zorlandı.

İstanbul'da semtine göre değişiklik göstermekle birlikte dana kıymanın kilosu 550-600 liraya kadar çıkabiliyor.

Hal böyle olunca beyaz ete ilgi yoğunlaştı. 9 günlük tatilini İstanbul’da geçirenler tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde kanadı bulmakta zorlandı.

Uzmanlar bu durumun bayram süresince kesim işleminin olmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Sevkiyatlarınsa başladığını ve sorunun çözüleceği ifade ediliyor.

YILBAŞINDAN BU YANA ZAM

Yılbaşında 110-120 lira aralığında satılan kanat kanadının kilosu bugünlerde kalitesine göre 190-280 lira aralığından satılıyor.

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