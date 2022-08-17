İstanbul konut maliyetinde Türkiye birincisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160,6, reel olarak ise yüzde 47 oranında arttı.Konut fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre, İstanbul'da yüzde 9,7 Ankara'da, yüzde 9,3 İzmir'de 8,1 oranında yükseldi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 184,9 Ankara'da yüzde 165,4 İzmir'de yüzde 150,9 artış kaydetti. Metrekare birim fiyatları ise İstanbul - 21.328 TL, Ankara - 9.155 TL, İzmir ise 14.932 TL olarak belirlendi.

İNŞAAT MALİYETİ ARTMIŞTI

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık yüzde 3,47, yıllık yüzde 106,87 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 artış kaydetti.

