İstanbul kira artışında New York'u bile geride bıraktı

Son 5 yılda şehir merkezlerinde kiralar en çok İstanbul’da arttı.



Alman Deutsche Bank, "Dünya Fiyatları 2025 Haritalaması" raporunun 9'uncusunu yayımladı. Dünya gazetesinin haberine göre, yaşam kalitesinden kira maliyetine kadar çeşitli konularda 69 ülkenin incelendiği rapora göre, son 5 yılda şehir merkezlerinde kiralar en çok İstanbul’da arttı.



5 YILDA YÜZDE 193 ARTTI



İstanbul'da 3 odalı daire kiraları dolar bazında yüzde 193, bir odalı daire kiraları ise yüzde 178 artış kaydetti.



2020 yılında 600 dolar civarında olan ortalama 3 odalı daire kirası 2025'te bin 764 dolara çıktı.

İSTANBUL'UN ARKASINDA RİYAD VAR



Rapora göre, İstanbul’un ardından en fazla artış Riyad’da yüzde 151,7’lik oranla görüldü. Onu Mexico City yüzde 87,8’lik artışla izledi.



Kirada en pahalı şehir ise 8 bin 388 dolarla New York oldu. 3 odalı daire kirası en yüksek şehirlerde New York’u Singapur 6 bin 216 dolarla, Boston 6 bin 91 dolarla takip etti.



İstanbul üç odalı daire kirasında 53’üncü sırada yer aldı.



Bir odalı daire kirasında ise 948 dolarla 50. sırada yer buldu.

