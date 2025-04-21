İstanbul-Şam uçuşlarında sefer artışı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ile Suriye'nin başkenti Şam arasında TK-846 ve TK-847 sayılı seferleriyle düzenlediği uçuşları 8 Temmuz'dan itibaren artırma kararı aldı.



Hava yolu şirketi, tarifeli seferlerine TK-848 ve TK-849 numaralı yeni uçuşları da dahil etti.



THY, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Şam seferlerine 23 Ocak'ta yeniden başlamıştı.



Haftada 3 gün karşılıklı planlanan seferler talep artışı nedeniyle günlük yapılıyordu.