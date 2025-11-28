İstanbul sanayisini taşıma önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Marmara Bölgesi'nde yer alan sanayi tesislerinin, deprem riskine karşı İç Anadolu Bölgesi’ne kaydırılmasının güvenlik açısından önemli olduğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 29. Dönem Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATO'da yapıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan sanayi tesislerinin, Ankara merkez olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’ne taşınmasının, sanayi sektörünün sürdürülebilirliği ve üretim güvenliği açısından önemli olduğuna işaret etti.

Marmara Bölgesinde gerçekleşebilecek depremin, tüm bölgeyi olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Baran, "Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yaklaşık yüzde 30'u İstanbul'da üretilirken, deprem riskinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi dikkate alındığında, bu oran yüzde 60'lar seviyesine yükseliyor. Marmara Bölgesi'ndeki sanayi tesislerini, Ankara merkezde olacak şekilde, İç Anadolu Bölgemize taşıyalım. Ankara'mız sanayi bölgeleriyle, yetişmiş insan gücüyle, altyapısıyla, çevresindeki il ve ilçelerle sanayinin kalbi olmaya hazır bir şehirdir." ifadesini kullandı.

Baran, üretim merkezlerinin Ankara ve çevresine taşınmasının, İstanbul üzerindeki ekonomik ve sosyal yükü hafifleteceğini belirtti.

"TÜRKİYE BÜYÜME SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin de gündemde olduğuna değinen Baran, "Gümrük Birliği’nin modernizasyonu Türkiye için ticaret anlaşması güncellemesinden öte, yatırımı güçlendiren, ihracatı büyüten, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü hızlandıran bir adım olacak. Diğer yandan, Amerika ve Çin karşısında rekabet gücünü kaybetme riski taşıyan Avrupa Birliği de bu modernizasyondan fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, dünya ekonomisinin geçiş sürecinde olduğuna dikkati çekerek, jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün rekabeti yeniden inşa ettiğini aktardı.

Bu dönemde, Türkiye'nin büyüme seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2025 yılının ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 4,8 büyüme kaydederek, piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Bu gelişme Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıl sonu için büyüme beklentilerini de yükseltti. IMF yıl sonu tahminini yüzde 2,7'den 3'e yükseltirken, Dünya Bankası bu yıl için yüzde 3,1 oranında büyüme öngördü."