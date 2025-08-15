İstanbul taksilerinde yeni dönem
İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksilere konulacak araç listesi yenilendi.
İstanbul’da taksilere alışıldık modeller dışında yenileri de araç olarak kullanılabilecek.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısı sonrasında alınan karar gereği ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.
C segmenti yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan araçlarda ilk alım 0 (sıfır) her yıl tahkuk şartı ile kullanım 6 (altı) yaş olarak belirlendi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6.’ncı yıldan sonra tahkuk şartı ile 9 yaş olarak belirlendi. Bu sebeple 8 farklı marka araç ticari takside kullanılabilecek.
Bu araçlar;
Fiat Egea
Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit)
Renault Megane (Sedan)
Citroen C4X
Ford Focus (Sedan)
Skoda Octavia olarak belirlendi.
