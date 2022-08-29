İstanbul turist rekoru kırdı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu. Bu yılın temmuz ayında ise İstanbul'u 1 milyon 759 bin 506 turist ziyaret etti.



Geçen yılın temmuz ayında kente 1 milyon 130 bin 999 turist gelirken bu yıl, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 56 artış kaydedildi. İstanbul'a temmuzda 1 milyon 730 bin 679 kişi hava yoluyla, 28 bin 827 kişi ise deniz yoluyla geldi. Geçen senenin aynı dönemine göre kente hava yoluyla gelenlerin yüzde 53, deniz yoluyla gelenlerin ise yüzde 894 arttığı kaydedildi.



Bu yılın temmuz ayında Atatürk Havalimanı'ndan 1759, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 458 bin 87, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 270 bin 833 yolcu giriş yaptı. Kente deniz yoluyla Tuzla Limanı'ndan 1848, Galataport'tan 23 bin 463, Sarayburnu Limanı'ndan 1322, Zeytinburnu Limanı'ndan 895, Ambarlı Limanı'ndan 197, Haydarpaşa Limanı'ndan 1006, Marmara Limanı'ndan 23, Pendik Limanı'ndan 73 yabancı ziyaretçi geldi. Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 72,23'ü İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 26,03'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Almanlar, temmuzda İstanbul'a gelen 142 bin 77 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla 133 bin 218 turistle Rusya, 97 bin 355 turistle ABD, 94 bin 708 turistle İran, 77 bin 613 turistle Suudi Arabistan, 70 bin 179 turistle İngiltere takip etti.



İngiltere'yi 69 bin 314 turistle Fransa, 64 bin 878 turistle Irak, 63 bin 131 turistle Kuveyt, 54 bin 247 turistle Ürdün, 45 bin 677 turistle Hollanda, 43 bin 519 turistle İsrail, 36 bin 874 turistle Özbekistan, 32 bin 59 turistle Kazakistan, 27 bin 863 turistle İtalya izledi.



Temmuzda kenti ziyaret edenlerin yüzde 8,07'sini Almanlar, yüzde 7,57'sini Ruslar, yüzde 5,53'ünü Amerikalılar, yüzde 5,38'ini İranlılar, yüzde 4,41'ini Suudi Arabistanlılar, yüzde 3,99'unu İngilizler, yüzde 3,94'ünü Fransızlar, yüzde 3,69'unu Iraklılar oluşturdu.



Temmuzda İstanbul'a 193 ülkeden turist geldi. Tuvalu ve Bhutan'dan birer, Vatikan ve Makao'dan üçer kişi kenti ziyaret etti.

Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 195 bin 747 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.



Öte yandan İstanbul'u 2018'in temmuz ayında 1 milyon 502 bin 397 turist, 2019'un temmuz ayında 1 milyon 666 bin 319, 2020'nin temmuz ayında ise 301 bin 930 turist ziyaret etti.



İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarında bu yılın temmuzundan sonra İstanbul'a en çok turistin 2019 yılının aynı ayında geldiği tespit edildi.