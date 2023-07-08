İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatı açıklaması

İstanbul'da ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek, fiyatının 8 TL'ye yükseltildiği iddia edilmişti. İstanbul Valiliği ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,

"İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır." denildi.