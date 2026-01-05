İstanbul'a 250 yeni taksi geliyor. İhale tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı karar kapsamında İstanbul için 250 yeni taksi plakası ihalesi açıldı.



İhale için 153.150 TL teminat yatırılması gerekiyor. Geçici teminatı yatıran herkes 5,1 milyon+KDV muhammen bedelli ihaleye katılma hakkı elde edecek.



İhale, 20 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.



Son teklif verme tarihi ise 19 Ocak saat 12.00 olarak belirlendi.

Taksi plakalarının işletme süresi 29 yıl olacak.