İstanbul'a ekimde gelen turist sayısı belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ekim ayında İstanbul'u 1 milyon 584 bin 692 yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, "Bu yılın ilk 10 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 372 bin 526 oldu" dedi.



Yerlikaya, Twitter'dan "Dünya Şehri İstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, bu yılın ilk 10 ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısının 13 milyon 372 bin 526 olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize ekim ayında 1 milyon 584 bin 692 yabancı turist geldi. İlk 5 ülke 1. Rusya, 2. Almanya, 3. İran, 4. ABD, 5. İngiltere."

