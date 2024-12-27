İstanbul'a yeni proje: İki havalimanı birbirine bağlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Projeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası ile finansman görüşmeleri yapıldığını söyleyen Uraloğlu, 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz." dedi.



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ



Sosyal medya düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, "Kanaatimiz, 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayla ilgili belli kurallar getirmek. Sosyal medyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bizim, insanımızı da çoluk çocuğumuzu da koruma refleksini göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Herkese sorumluluk yüklemek ve o sorumlulukla hareket etmek, biz bunu istiyoruz." şeklinde konuştu.