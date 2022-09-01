İstanbul'da ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamı belli oldu.



İTO verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış gösterdi.Aynı ayda toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

Yıllık bazda İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 99,91, toptan fiyatlar yüzde 98,09 arttı.



Ağustos ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarda yüzde 0,06 artış görüldü. Giyim harcamalarında yüzde 3,16, ulaştırma ve haberleşme grubunda yüzde 1,17 düşüş meydana geldi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemelerinde yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddelerde yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,44 artış gerçekleşti.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin verileri 5 Eylül Pazartesi açıklayacak.

