İstanbul'da deprem oldu, deprem çantası ve çadır fiyatları arttı
İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından e-ticaret sitelerinde deprem çantası ve çadır satışlarında büyük artış yaşandı. Fiyat karşılaştırma sitelerinde, bazı satıcıların depremin hemen ardından bu iki üründe fiyat artışına gittiği görüldü.
Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.
Kentte panik yaratan sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi park ve bahçelerde geçirdi.
Bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazılarının da araçlarında sabahladıkları görüldü.
DEPREM OLDU, FİYATLAR ARTTI
Silivri'deki deprem, e-ticaret sitelerindeki çadır ve deprem çantası satışlarını artırdı.
Büyük pazaryerlerindeki bazı satıcıların, depremin hemen ardından fiyatlarında artışa gitmesi ise dikkat çekti.
Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi.
Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.
ÇADIRDA DA FİYAT ARTTI
Silivri'deki deprem sonrası bazı çadır fiyatlarında da artış görüldü.
İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu.
Aynı çadırın fiyatının bugün 9 bin 480 liraya yükseldiği görüldü.
EMLAK PİYASASI DA HAREKETLENDİ
İstanbul'daki deprem, emlak fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.
Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan dün gece bir açıklama yapıldı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır." dedi.
Depremin ardından satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarını yakından takip ettiklerini anlatan Gürcan, "Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki depremin sesi kaydedildi
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