İstanbul'da deprem oldu, deprem çantası ve çadır fiyatları arttı

Büyük pazaryerlerindeki bazı satıcıların, depremin hemen ardından fiyatlarında artışa gitmesi ise dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazılarının da araçlarında sabahladıkları görüldü.

Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Bir e-ticaret sitesinde dün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükseldi. Bir başka artış ise bir ilk yardım setinde yaşandı. Depremden önce 219 liraya satıldığı görülen set, bugün 389,50 liradan satışa sunuldu.

İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden önce 8 bin 711 liradan satılıyordu.

Silivri'deki deprem sonrası bazı çadır fiyatlarında da artış görüldü.

EMLAK PİYASASI DA HAREKETLENDİ

İstanbul'daki deprem, emlak fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan dün gece bir açıklama yapıldı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır." dedi.

Depremin ardından satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarını yakından takip ettiklerini anlatan Gürcan, "Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.