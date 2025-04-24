İstanbul'da deprem oldu, ilçede rezervasyonlar arttı: "Buraya doğru hareketlilik var"
İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen deprem sonrası kenti terk eden bazı vatandaşlar Çeşme'ye yöneldi. Çeşme'deki turizm sektörü temsilcileri, dün akşamdan bu yana rezervasyonlarda artış yaşandığını bildirdi.
Silivri'de dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde rezervasyonlar arttı.
Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime iki gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi.
Belge, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.
"ÇEŞME'YE DOĞRU HAREKETLİLİK VAR"
Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla dört günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz." dedi.
Belge, şunları kaydetti:
"Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır.
6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı.
Misafirlerimiz dört gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz."
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